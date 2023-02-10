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Депутат ШАС убежден, что Дери снова станет министром
10.02.2023 08:23 Наталья Богинская

Депутат ШАС убежден, что Дери снова станет министром

Председатель комиссии Кнессета по образованию, депутат Йосеф Тайеб от  ШАС убежден, что, несмотря на юридические трудности, председатель его партии Арье Дери вернется в качестве министра в правительство.

“Арье Дери вернется к должности министра. Народ Израиля проголосовал, чтобы председатель нашей партии стал старшим министром, и мы позаботимся о том, чтобы выполнить волю народа”, – сказал Тайеб в интервью Radio Kol Chai в четверг.

Депутата также прокомментировал вопрос об отмене налога на безалкогольные напитки.

“У меня нет никаких сомнений в необходимости отмены налога нет. Обещания нужно выполнять. Я лично созываю Комитет по образованию для обсуждения проблемы ожирения , вызванного сладкими напитками, чтобы услышать всех экспертов”, – сообщил Тайеб. “Риск для здоровья нельзя игнорировать, но этот налог нацелен на харедим”.

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