



Депутат ШАС убежден, что Дери снова станет министром

Председатель комиссии Кнессета по образованию, депутат Йосеф Тайеб от ШАС убежден, что, несмотря на юридические трудности, председатель его партии Арье Дери вернется в качестве министра в правительство.



“Арье Дери вернется к должности министра. Народ Израиля проголосовал, чтобы председатель нашей партии стал старшим министром, и мы позаботимся о том, чтобы выполнить волю народа”, – сказал Тайеб в интервью Radio Kol Chai в четверг.



Депутата также прокомментировал вопрос об отмене налога на безалкогольные напитки.



“У меня нет никаких сомнений в необходимости отмены налога нет. Обещания нужно выполнять. Я лично созываю Комитет по образованию для обсуждения проблемы ожирения , вызванного сладкими напитками, чтобы услышать всех экспертов”, – сообщил Тайеб. “Риск для здоровья нельзя игнорировать, но этот налог нацелен на харедим”.