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Депутат Шарен Хаскель остригла волосы и поддержала женщин Ирана
15.10.2022 13:24 Ольга Белозерова

Депутат Шарен Хаскель остригла волосы и поддержала женщин Ирана

Депутат Кнессета Шарен Хаскель остригла волосы во время выступления на мероприятии Международного христианского посольства в Иерусалиме (ICEJ) ранее на этой неделе в знак солидарности с иранскими женщинами, протестующими против режима. 

В своем выступлении Хаскель объявила продолжающиеся протесты по всему Ирану законными, добавив, что иранцы "требуют свободы вероисповедания и права решать для себя, каким мнениям верить и как жить". 

"Не хватает слов, чтобы описать то уважение, которое я испытываю к этим женщинам и девочкам, которые рискуют своими жизнями, требуя свободы и безопасного будущего для себя и своих детей. Они возглавляют демонстрации", - сказала депутат.

Затем Шарен Хаскель отрезала прядь волос в знак поддержки движения "Женщины, жизнь, свобода", получившего известность благодаря демонстрациям, вспіхнувшим после смерти молодой иранской девушки Махсы Амини.

 

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