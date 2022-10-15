



Депутат Шарен Хаскель остригла волосы и поддержала женщин Ирана

Депутат Кнессета Шарен Хаскель остригла волосы во время выступления на мероприятии Международного христианского посольства в Иерусалиме (ICEJ) ранее на этой неделе в знак солидарности с иранскими женщинами, протестующими против режима.



В своем выступлении Хаскель объявила продолжающиеся протесты по всему Ирану законными, добавив, что иранцы "требуют свободы вероисповедания и права решать для себя, каким мнениям верить и как жить".



"Не хватает слов, чтобы описать то уважение, которое я испытываю к этим женщинам и девочкам, которые рискуют своими жизнями, требуя свободы и безопасного будущего для себя и своих детей. Они возглавляют демонстрации", - сказала депутат.



Затем Шарен Хаскель отрезала прядь волос в знак поддержки движения "Женщины, жизнь, свобода", получившего известность благодаря демонстрациям, вспіхнувшим после смерти молодой иранской девушки Махсы Амини.



