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Депутат: с забастовкой Гистадрута невозможно мириться
28.03.2023 11:24 Аркадий Бочаровский

Депутат: с забастовкой Гистадрута невозможно мириться



Депутат Амит Халеви (Ликуд) осудил решение Гистадрута провести вчера забастовку в интервью радио Ynet.

Халеви сказал, что "решение отключить основные службы в стране только потому, что им это не нравится или из-за политического решения, нетерпимо ни с демократической, ни с практической точки зрения. По моему мнению, с этим невозможно мириться". 

Что касается законодательства о правовой системе, Халеви сказал: "Это правильная вещь, которая не должна вызывать разногласий между левыми и правыми. Но оказалось, что большинства в обществе недостаточно, если нет большинства в Гистадруте, в научных кругах и в СМИ".


 

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