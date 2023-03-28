



Депутат: с забастовкой Гистадрута невозможно мириться





Депутат Амит Халеви (Ликуд) осудил решение Гистадрута провести вчера забастовку в интервью радио Ynet.



Халеви сказал, что "решение отключить основные службы в стране только потому, что им это не нравится или из-за политического решения, нетерпимо ни с демократической, ни с практической точки зрения. По моему мнению, с этим невозможно мириться".



Что касается законодательства о правовой системе, Халеви сказал: "Это правильная вещь, которая не должна вызывать разногласий между левыми и правыми. Но оказалось, что большинства в обществе недостаточно, если нет большинства в Гистадруте, в научных кругах и в СМИ".





