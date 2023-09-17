



Депутат российской Госдумы предложил полностью закрыть границы с ЕС

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа предложил полностью закрыть границы с европейскими странами в ответ на новые санкции, касающиеся правил пересечения границы россиянами.



"Я думаю, нам тоже нужно будет принимать ряд мер, допустим, закрыть границу с этими странами, не обеспечив ни транзит, ничего, никаких средств. Я думаю, нужно делать ряд экономических шагов в любом случае", – заявил Алексей Чепа в комментарии изданию lenta.ru.



При этом Чепа признает, что его идея нанесет ущерб самой же России, но все равно считает необходимым это сделать.



"Пусть это и будет направлено в ущерб нашим интересам, но надо жестко поднимать ставки с этими странами, а наши бизнесмены пусть ищут другие рынки сбыта. Надо делать все возможные политические и экономические шаги в ответ на действия этих государств", – заявил депутат.

