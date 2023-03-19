



Депутат Ревиво отозвал законопроект о смене Центральной избирательной комиссии

Председатель коалиции депутат Кнессета от “Ликуд” Офир Кац приказал депутату Кнессета Элияху Ревиво отложить его законопроект, в котором говорится, что глава Центральной избирательной комиссии будет назначаться спикером Кнессета, и не может быть действующим или отставным судьей БАГАЦа и не будет назначаться Председателем Верховного суда, как это делается в настоящее время.



“Я начал продвигать законопроект в ноябре, полностью веря в его необходимость партии, и чтобы предотвратить теории заговора оппозиции, я решил отменить законопроект и дал указание своему офису сделать это немедленно. Мы продолжим работать вместе на благо народа Израиля”, – заявил депутат Ревиво.



Глава оппозиции Яир Лапид раскритиковал законопроект.

“Сейчас «Ликуд» пытается взять под контроль ЦИК. Зачем идти задним числом ? Пусть объявят, что отныне в Израиле не будет выборов, если они не выиграют и не закончатся”, – считает он.

Даже внутри коалиции была оппозиция законопроекту. Депутат Кнессета от “Религиозного сионизма” Симха Ротман заявил, что, по его мнению, “не нужно трогать состав Центральной избирательной комиссии, несмотря на обоснованную критику”. Ротман подчеркнул, что он выступает против изменений в составе Избирательной комиссии и в способе избрания главы комиссии, если только они не будут согласованы очень большим консенсусом.



Согласно законопроекту, глава Центральной избирательной комиссии должен избираться комиссией, состоящей из представителей партий. В случае принятия закона, спикер Кнессета предлагал бы трех кандидатов на пост главы комитета, из которых комитет избирал одного большинством в две трети голосов.