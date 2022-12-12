



Депутат призвал готовиться к ударам ВСУ по всей России

Депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев призвал россиян готовиться к новым ударам ВСУ. По мнению парламентария, атаки могут последовать на любую точку нашей страны.



Гурулев считает, что сейчас положение на фронте спецоперации стабилизировалось. А основные боевые действия ведутся в районе Артемовска (Бахмута). Есть попытки наступления ВСУ на Сватовском направлении, но они пресекаются. Однако Украина сейчас пытается бить по нашим тылам: по складам и скоплениям войск.



«Himars уже не на 70 км летает, а на 145 км. Но удивляться не надо, надо быть готовыми ко всему – поставят им рано или поздно орудия любой дальности. Мы должны это просчитывать и готовиться», - заявил Гурулев в эфире телеканала «Россия 1».



Ранее депутат Гурулев заявлял, что решение украинского кризиса может быть найдено к 2030 году. Парламентарий считает, что такая большая продолжительность конфликта зависит от нового мирового порядка и мироустройства, а также напряженных военных обстановок в различных точках мира.