



Депутат от оппозиции - Левину: направь свою решимость в другое русло

Член Кнессета Хили Троппер от "А-Махане а-Мамлахти" ответил министру юстиции Яриву Левину, который ранее заявил, что как никогда полон решимости реализовать план правовой реформы.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



В частности, депутат от оппозиции посоветовал Левину направить свою решимость в другое русло.



"Было бы лучше, чтобы министр юстиции направлял свою решимость на воссоединение нашего народа, а также на укрепление безопасности и экономики страны. Сейчас Израилю нужны широкие соглашения и немного тишины, а не односторонней правовой "революции", - сказал он.