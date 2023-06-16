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Депутат от оппозиции - Левину: направь свою решимость в другое русло
16.06.2023 19:17 Алина Груднева

Депутат от оппозиции - Левину: направь свою решимость в другое русло

Член Кнессета Хили Троппер от "А-Махане а-Мамлахти" ответил министру юстиции Яриву Левину, который ранее заявил, что как никогда полон решимости реализовать план правовой реформы.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

В частности, депутат от оппозиции посоветовал Левину направить свою решимость в другое русло.

"Было бы лучше, чтобы министр юстиции направлял свою решимость на воссоединение нашего народа, а также на укрепление безопасности и экономики страны. Сейчас Израилю нужны широкие соглашения и немного тишины, а не односторонней правовой "революции", - сказал он.

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