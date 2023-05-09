



Депутат от оппозиции: цель операции в Газе - сохранить партию расистской грязи

В то время как многие его друзья по оппозиции поддерживают решения правительства и действия ЦАХАЛа в Газе, депутат Кнессета Офер Касиф указывает на гибель детей и говорит, что речь идет о “бойне”.



Касиф опубликовал фотографию убитых детей и написал: "Бойня в Газе с одной целью: сохранить расистскую партию грязи в правительстве. Кровь, которая проливалась и будет продолжать проливаться из-за террористического правительства каханистов. Мы будем продолжать бороться против преступлений оккупации и за справедливый мир на благо двух народов страны."



На прошлой неделе Касиф обвинил Израиль в убийстве террориста Хадера Аднана, который умер после 86-дневной голодовки в тюрьме.