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Депутат от оппозиции: цель операции в Газе - сохранить партию расистской грязи
09.05.2023 11:06 Аркадий Бочаровский

Депутат от оппозиции: цель операции в Газе - сохранить партию расистской грязи

В то время как многие его друзья по оппозиции поддерживают решения правительства и действия ЦАХАЛа в Газе, депутат Кнессета Офер Касиф указывает на гибель детей и говорит, что речь идет о “бойне”.

Касиф опубликовал фотографию убитых детей и написал: "Бойня в Газе с одной целью: сохранить расистскую партию грязи в правительстве. Кровь, которая проливалась и будет продолжать проливаться из-за  террористического правительства каханистов. Мы будем продолжать бороться против преступлений оккупации и за справедливый мир на благо двух народов страны."

На прошлой неделе Касиф обвинил Израиль в убийстве террориста Хадера Аднана, который умер после 86-дневной голодовки в тюрьме.

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