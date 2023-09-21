



Депутат от "Оцма Йегудит" назвала Бен-Улиэля "святым праведником"

Депутат "Оцма Йегудит" Лимор Сон Хар-Мелех заступилась за Амирама Бен-Улиэля, убившего семью Довабше в результате поджога в 2015 году.



Она назвала его "святым праведником", а заключение обвиняемого под стражу, который отбывает три пожизненный + 20 лет тюрьмы, "преступлением".



"Я знаю, что он невиновен", — сказала Хар-Мелех. Она отметила, что посетила Бен-Улиэля, "который является на самом деле святым праведником", "страдающим за весь народ Израиля".



Когда депутат делала это заявление, на заднем фоне красовалась табличка с надписью: "Амирам заслуживает справедливости!" и "Амирам невиновен!".



Хар-Мелех за эти слова подверглась резкой критике со стороны членов оппозиции, а также от министра от ШАС Моше Арбеля, который сказал, что "глубоко опечален" ее комментариями.



Ранее глава ШАБАКа Ронен Бар написал письмо министру национальной безопасности Итамару Бену-Гвиру, в котором сообщил, что изучается возможность облегчения условий содержания Бен-Улиэля на время праздников.

