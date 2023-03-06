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Депутат от "Ликуда" призвал командование ЦАХАЛа уволить протестующих резервистов | Фото: кредит сайт Кнессета
06.03.2023 15:39 Евгения Маркова

Депутат от "Ликуда" призвал командование ЦАХАЛа уволить протестующих резервистов

Член Кнессета от партии "Ликуд" считает, что пилоты, отказавшиеся явиться на учения резервистов, должны быть уволены в запас в качестве предупреждения другим солдатам, которые угрожают не явиться на службу в знак протеста против запланированной правительством реформы судебной системы.

"Мы не можем быть заложниками группы, использующей свое положение для навязывания политики правительству", — заявил Ариэль Калнер в эфире радиостанции "Гелей ЦАХАЛ". 

"Если у них есть требования, увольте их. Иначе завтра и пехота заявит, что отказывается служить", - продолжил Ариэль Калнер.

В воскресенье, 5 марта, почти все резервисты реактивной эскадрильи ВВС объявили, что не явятся на одно из запланированных учений в конце этой недели в знак протеста против судебно-правовой реформы, что вызвало предупреждения как от начальника Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви, так и от министра обороны Йоава Галланта о том, что такие протесты могут нанести ущерб оперативным возможностям вооруженных сил.

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