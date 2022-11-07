



Депутат от партии "Ликуд" похвалила Смотрича за "большое мужество"

Депутат от партии "Ликуд" Галит Дистель-Атбарян поддержала лидера партии "Религиозные сионисты" Бецалеля Смотрича, который обвинил ШАБАК в убийстве премьер-министра Ицхака Рабина.

Экс-глава ШАБАКа Ави Дихтер назвал слова Смотрича "опасной теорией заговора". А Дистель-Атбарян в ответ за него заступилась.

"ШАБАК не имеет права критиковать демократически избранного депутата за то, что он высказывает свое мнение. Ругать его и говорить, что реальные факты — это заговоры, — это ужасное отклонение от границ дискурса, разрешенных в демократическом государстве", — заявила она в комментарии "Галей ЦАХАЛ".

Депутат похвалила Смотрич "за большое мужество".