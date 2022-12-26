



Депутат от "Ликуд": партнеры по коалиции "ведут себя как маленькие дети"

Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Давид Битан критикует партнеров своей партии по коалиции в новом правительстве за их поведение во время коалиционных переговоров, а также за комментарии, которые они сделали в последние дни.



"Дело не только в том, что они ведут себя не как взрослые — они ведут себя как маленькие дети", — говорит Битан в интервью телеканалу Кнессет, уточнив, что имеет ввиду прежде всего Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира.



Партнеры "Ликуд" по коалиции — партии "Религиозный сионизм", "Оцма Иегудит", "Шас" и "Яадут а-Тора" — "использовали тот факт, что альтернативы нет, и вот что произошло", — говорит Битан, указывая на крайние требования, выдвинутые в ходе переговоров.



Битан, который когда-то был самым яростным защитником Нетаниягу в прессе, но в последнее время вступил с ним в спор, говорит, что глава "Ликуд" должен занять твердую позицию в качестве главы нового правительства.



"Нетаниягу должен показать, что он главный… в противном случае он будет расплачиваться в течение всего срока своего пребывания в должности", — говорит Битан.



Депутат также отметил, что даже его коллеги в партии, которые согласны с его критикой, "молчат и боятся говорить", в частности, те, кто рассчитывает на министерский пост.



"Не кажется ли вам, что Амир Охана должен был прокомментировать проблемы ЛГБТ-сообщества ? Конечно, он должен был это сделать", — говорит Битан о единственном депутате "Ликуд", принадлежащем к ЛГБТ-сообществу, ссылаясь на шумиху вокруг анти-ЛГБТ-комментариев, сделанных вчера религиозными сионистами.

