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Депутат от Еш Атид: коалиция сейчас не может продвигать правовую реформу
29.04.2023 15:32 Алина Груднева

Депутат от Еш Атид: коалиция сейчас не может продвигать правовую реформу

В ближайшее время коалиция не сможет продвигать законодательные процессы в рамках правовой реформы.

По данным "Кан", такое мнение выразил депутат Кнессета от "Еш Атид" Владимир Белиак.

"Коалиция не сможет в ближайшее время продвинуть законодательные изменения, потому что она должна принять бюджет", - сказал он.

По мнению Белиака, коалиция, судя по всему, не намерена отказываться от "этой бредовой идеи", которая "уже нанесла непоправимый ущерб Государству Израиль в ряде сфер".

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