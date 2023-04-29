



Депутат от Еш Атид: коалиция сейчас не может продвигать правовую реформу

В ближайшее время коалиция не сможет продвигать законодательные процессы в рамках правовой реформы.



По данным "Кан", такое мнение выразил депутат Кнессета от "Еш Атид" Владимир Белиак.



"Коалиция не сможет в ближайшее время продвинуть законодательные изменения, потому что она должна принять бюджет", - сказал он.



По мнению Белиака, коалиция, судя по всему, не намерена отказываться от "этой бредовой идеи", которая "уже нанесла непоправимый ущерб Государству Израиль в ряде сфер".