



Депутат от “Аводы” объявила о намерении сместить Михаэли с поста лидера фракции

Депутат Кнессета от “Аводы” Эфрат Райтен будет баллотироваться против лидера своей фракции Мерава Михаэли на следующих партийных праймериз. Об этом она объявила она в пятницу днем.



Выступая на 12 канале, Райтен сообщила, что “выдвинет свою кандидатуру” на пост главы левой фракции Кнессета.



Впоследствии Райтен прокомментировала выступление Михаэли на посту лидера “Аводы”.



“Я думаю, что с ней неправильно обращаются. Очевидно, если оглянуться назад, слияние с “Мерец” могло бы изменить всю картину, но не факт, что именно это помешало бы формированию нынешнего правительства, но могло бы сократился разрыв в мандатах между блоками”.



“Авода” в настоящее время имеет только четыре места в кнессете Израиля и является частью оппозиции. Михаэли в январе раскритиковала премьер-министра Нетаниягу и министра финансов Бецалеля Смотрича за их план по борьбе с инфляцией, заявив, что он является “дымовой завесой, чтобы скрыть захват власти и разрушение правовой системы, которые они планируют реализовать в ближайшие несколько недель”.

