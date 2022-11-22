



Депутат Оцма-Йехудит: жители Негева живут в постоянном страхе и ужасе

Депутат от партии Оцма-Йехудит Альмог Коэн выступил в Кнессете после лидера партии Итамара Бен-Гвира.

Говоря о беззаконии в Негеве, он подчеркнул, что государство не обеспечивает личную безопасность своих граждан.

"Мы находимся в ситуации, когда государство нарушает самый основной и неписаный договор между ним и его гражданами, а именно их личную безопасность. Реальность, в которой живут мои братья и сестры, жители Негева, — это чувство страха и ужаса, с постоянной тревогой за будущее наших детей", — сказал он.

По словам депутата, его партия обещает повышение личной безопасности и развитие регионов на переферии.