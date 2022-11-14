



Депутат Оцма Йехудит: "Идет убийственная кампания по делегитимизации Смотрича"

Альмог Коэн, избранный депутатом Кнессета от партии "Оцма Йехудит", прокомментировал попытки делегитимизации лидера блока "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича и стремление помешать ему получить министерский пост.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Общественность может судить объективно. В прошлом Смотрич служил в должности министра транспорта, и он был превосходен. Он очень основательный человек. Есть претензии о том, "служил он в армии или нет" - некоторые министры обороны в армии не служили", - отметил Коэн.



Депутат продолжил: "Идет возмутительная кампания подстрекательства. Приходят величайшие демократы, самые просвещенные и протестуют прямо против воли народа и избирателей. Это то, что выбрал народ. Теперь надо начинать вытаскивать дела 30-40 летней давности для всех? Идет убийственная кампания по делегитимизации Смотрича".