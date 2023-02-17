



Депутат "Оцма Йехудит": двое полицейских до меня домогались

Член Кнессета "Оцма Йехудит" Лимор Сонн Хар-Мелех пожаловалась в Управление внутренних дел израильской полиции на двух правоохранителей, причастных к уничтожению оливковой рощи поселенцев в начале этой недели.



Депутат обвинила двух полицейских в сексуальных домогательствах и применении силы.



По словам Хар-Мелех, их действия нарушили ее депутатскую неприкосновенность. Адвокат депутата потребовал отстранить двух правоохранителей от работы.



"Когда мужчина засовывает ногу между ног женщины, не получив на это согласия, это серьезное и оскорбительное действие, представляющее собой нападение с сексуальным подтекстом, а при определенных обстоятельствах может считаться сексуальным домогательством", - сказано в заявлении.