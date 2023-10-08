



Депутат “Оцма Йегудит” участвовал в перестрелке с ХАМАС: У них есть карты города

Депутат Кнессета Альмог Коэн от партии “Оцма Иегудит” рассказал 13 каналу о своем участии в отражении вторжения ХАМАС. Когда началось вторжение, Коэн взял в руки оружие и присоединился к другим силам безопасности Израиля в многочасовой перестрелке по защите города Офаким.



Коэн остался невредимым, но утверждает, что битва привела к тревожному открытию.



“У нас здесь была трудная борьба”, – прокомментировал он. “В тактическом жилете одного из убитых нами террористов мы нашли карту – аэрофотоснимок Офакима с надписями на арабском языке, с заранее отмеченными синагогами, конференц-залами и общественными центрами. Они пришли сюда не для того, чтобы играть в игры – они заранее знали, что делают”.



“На Ближнем Востоке можно говорить только на одном языке. Мы должны говорить на арабском, а не на “гражданском”. Мы пережили здесь ожесточенные бои, мирные жители были убиты только потому, что они пытались защитить себя. Террористы выбрали этот район сознательно, зная, что в этом районе нет убежищ и что жителям придется покинуть свои дома, чтобы добраться до него. Когда наши мирные жители бежали, террористы убили их”, – рассказал он.



“Мы должны потребовать расплаты кровью. Не должно быть никакого сдерживания. Я всегда говорил и говорю еще раз: мы должны разгромить ХАМАС”, – считает депутат.