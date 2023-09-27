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Депутат "Оцма Йегудит" пропустит молитву, организованную Бен-Гвиром
27.09.2023 11:09 Алина Груднева

Депутат "Оцма Йегудит" пропустит молитву, организованную Бен-Гвиром

Депутат "Оцма Йегудит" Альмог Коэн не намерен посещать повторную молитву на площади Дизенгоф в Тель-Авиве, организованную председателем партии, министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром.

Соответствующее заявление он сделал в среду, 27 сентября, пояснив, что пропустит мероприятие по семейным обстоятельствам.
 
"Обычно я молюсь по три раза в день, но не участвую в молитвенных мероприятиях", - пояснил он.

Комментируя общественное недовольство по поводу плана Бен-Гвира, запланированная молитва не является провокацией.
 

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