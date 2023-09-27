



Депутат "Оцма Йегудит" пропустит молитву, организованную Бен-Гвиром

Депутат "Оцма Йегудит" Альмог Коэн не намерен посещать повторную молитву на площади Дизенгоф в Тель-Авиве, организованную председателем партии, министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром.



Соответствующее заявление он сделал в среду, 27 сентября, пояснив, что пропустит мероприятие по семейным обстоятельствам.



"Обычно я молюсь по три раза в день, но не участвую в молитвенных мероприятиях", - пояснил он.



Комментируя общественное недовольство по поводу плана Бен-Гвира, запланированная молитва не является провокацией.

