



Депутат “Оцма Йегудит” исключен из комитета Кнессета за неподчинение Бену-Гвиру

Депутат “Оцма Йегудит” Альмог Коэн был официально исключен в понедельник вечером из престижного комитета Кнессета по иностранным делам и обороне, через две недели после того, как лидер партии, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, объявил о санкциях.



В прошлом месяце Коэн привел Бен-Гвира в ярость, публично раскритиковав ультиматум, выдвинутый партией премьер-министру Биньямину Нетаниягу в отношении государственного бюджета. Бен-Гвир пригрозил бойкотировать голосование по бюджету, что фактически привело бы к падению правительства, если партийное министерство развития Негева и Галилеи не получит сотни миллионов шекелей. Но Коэн публично заявил, что проголосует за бюджет, несмотря ни на что, а также провел частную встречу с министром финансов Бецалелем Смотричем, которая, как было замечено, не поддержала Бен-Гвира в ходе переговоров.



В понедельник пресс-секретарь Кнессета сообщил, что председатель комитета Палаты представителей Офир Кац официально уведомил пленум о том, что Коэн был исключен из Комитета по иностранным делам и обороне. Как и ожидалось, Коэна заменит депутат “Оцма Йегудит” Лимор Сонн Хар-Мелех.



В ответ на санкцию, объявленную 23 мая, Коэн тогда написал в Твиттере, что не считает, что сейчас подходящее время для сведения счетов.



“В то время, когда преступность в Негеве и Галилее процветает, а мирных жителей убивают на улицах, лучше заниматься поиском решений, а не личной местью”, – считает он, заявив, что “гордится своей непоколебимой позицией и опечален новостью” о своем исключении из Комитета.