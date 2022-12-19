



Депутат "Оцма Иегудит": Лапид должен "быть за решеткой"

Альмог Коэн, член Кнессета от ультраправой партии "Оцма Иегудит", предлагает посадить в тюрьму уходящего премьер-министра Яира Лапида.



"В нормальной стране он был бы за решеткой", — говорит Коэн о Лапиде, предполагая, что Лапид виновен в "попытке склонить офицера ЦАХАЛа к восстанию".



Коэн, вероятно, имеет в виду недавнее заявление назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что Лапид разговаривал с генералом ЦАХАЛа и, как сообщается, сказал ему, что "крайне правые в каждой стране всегда пытаются захватить власть над армией — путем разжигания конфликта между солдатами и их командирами".

