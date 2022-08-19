



Депутат Объединенного списка: "Лапида и Ганца следует судить в Гааге"

Депутат Кнессета от Объединенного Списка Сами Абу Шхаде побывал в офисе палестинской правозащитной организации "Аль-Хак" в Рамалле.



Как сообщается, депутат встретился с директором организации и с представителями семи других правозащитных организаций, которые Израиль внес в список террористических.



Отвечая на операцию Армии обороны Израиля, которая включала закрытие офисов и конфискацию документов некоторых из этих организаций, Абу Шхаде сказал, что "действия правительства Лапида-Ганца выражают преследование тех, кто выступает против оккупации и ее преступлений".



"Эта организация ("Аль-Хак" - прим. ред.) играет важную роль в защите прав палестинцев и противодействии преступлениям и террористическим актам, совершаемым оккупантами при нарушении всех договоров о правах человека и международного права", - заявил депутат.



Абу Шхаде также сказал, что Лапид и Ганц должны быть доставлены в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы предстать перед судом за их преступления.