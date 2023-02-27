



Депутат о Хавара: а чего вы хотели после полутора месяцев протестов?



Сегодня утром, 27 февраля, состоялось заседание комиссии Кнессета по законодательству, на котором обсуждались статьи реформы судебной системы. В начале дебатов члены Кнессета говорили о нападении, произошедшем вчера в Хаваре. Депутат от партии "Оцма Йегудит" Ицхак Крейцер сказал, что "я должен отметить, что эти люди были под впечатлением полутора месяцев протестов против реформы". Заявление Крейцера привело в ярость членов оппозиции, присутствовавших на дебатах.



ח״כ יצחק קרויזר מעוצמה יהודית בועדת החוקה ״החבר׳ה האלה (הפורעים בחווארה) כנראה קיבלו השראה מחודש וחצי של הפגנות״ pic.twitter.com/nYBqNapfEC — Lior Kenan - ליאור קינן (@LiorKenan) February 27, 2023

Депутат Гилад Карив атаковал его и заявил: "Как вам не стыдно, может быть, вдохновение исходит от того, у кого в гостиной висит фотография убийцы. Вы - жестокий человек". Депутат Михаль Шир сказала, что "это прискорбное заявление сделал агент хаоса, который поддерживает анархию против законопослушных протестующих."