



Депутат: Нож, убившей мать и детей в Тайбе намеренно заточен правительством

Депутат Аида Тума-Сулейман (Хадаш-Тааль)прокомментировала ужасающее тройное убийство, совершенное в Тайбе: "Мы проснулись в шокирующее и ужасающее утро. Пока мы спали, в Тайбе были убиты женщина и двое ее детей. Нож, который использовал убийца, был намеренно заточен правительством и ответственным министром, который заблокировал все программы, направленные на защиту женщин. Это явная политика, которая поощряет продолжение нынешней ситуации".



Депутат добавила: "Мы не пойдем на смерть тихо, как агнцы на заклание. Пришло время поднять крик, который потрясет основы. Мы не должны возвращаться к привычному порядку вещей. И пусть ни один полицейский начальник или министр не посмеет сказать: "Это ваша культура". Это расистская культура ответственных властей и тех, кто принимает здесь решения, которые относятся к нашей крови, как к воде. Это системный провал полиции, которая не защищает, системы здравоохранения, которая не выявляет опасность, и системы социального обеспечения, у которой нет инструментов для решения [проблемы]; это политика".



Председатель партии Хадаш-Тааль Айман Уда призвал начальника полиции генерала Яакова Шабтая уйти в отставку и обвинил полицию в расизме. Другие арабские политики, в том числе Ахмад Тиби и председатель Объединенного арабского списка , и глава РААМ Мансур Аббас, также раскритиковали Шабтая и призвали его к отставке.



Председатель Высшего комитета мониторинга Мухаммед Бараке обвинил комиссара полиции в "предоставлении прикрытия преступным организациям в арабском обществе". В последние недели Бараке также призывал Шабтая уйти в отставку.