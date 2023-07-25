



Депутат НДИ внесла законопроект об отмене закона об отмене оснований разумности





МК Юлия Малиновски (НДИ) представила вчера, 24 июля законопроект, предусматривающий отмену закона об ограничении основания разумности.



Малиновски сказала: "Все, что издает это порочное правительство, мы отменим, когда вернемся. Как только коалиция приняла вчера закон об отмене основания разумности, я внесла законопроект, который отменит то, что они сделали, и восстановит судебный контроль и использование основания разумности для защиты блюстителей ценностей и предотвращения коррупционных назначений. Они не имеют права превращать Израиль в тоталитарный режим, и мы восстановим нанесенный ими ущерб".

