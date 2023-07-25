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Депутат НДИ внесла законопроект об отмене закона об отмене оснований разумности
25.07.2023 08:49 Аркадий Бочаровский

Депутат НДИ внесла законопроект об отмене закона об отмене оснований разумности



МК Юлия Малиновски (НДИ) представила вчера, 24 июля законопроект, предусматривающий отмену закона об ограничении основания разумности.

Малиновски сказала: "Все, что издает это порочное правительство, мы отменим, когда вернемся. Как только коалиция приняла вчера закон об отмене основания разумности, я внесла законопроект, который отменит то, что они сделали, и восстановит судебный контроль и использование основания разумности для защиты блюстителей ценностей и предотвращения коррупционных назначений. Они не имеют права превращать Израиль в тоталитарный режим, и мы восстановим нанесенный ими ущерб".
 

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