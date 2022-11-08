



Депутат НДИ: Нетаниягу хочет расстаться с ультраправыми и отправляет эмиссаров

Депутат от партии НДИ, возглавляемой уходящим министром финансов Авигдором Либерманом, Юлия Малиновская утверждает, что глава "Ликуд" Биньямин Нетаниягу собирается расстаться со своими ультраправыми союзниками.



"Биби так сильно хотел правое правительство, что теперь пытается избавиться от Бен-Гвира и Смотрича. Он посылает гонцов к Лапиду, к Ганцу и к нам, чтобы вытащить его из ямы, в которую он попал — у меня для вас новости, этого просто не будет», — написала Малиновская в Twitter.