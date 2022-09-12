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Депутат Моси Раз - учащемуся школы Блих: заткнись!
12.09.2022 07:23 Аркадий Бочаровский

Депутат Моси Раз - учащемуся школы Блих: заткнись!


Господин Моси Раз, депутат Кнессета от партии Мерец прибыл в школу Блих в Рамат-Гане - через неделю после скандального визита в нее Итамара Бен-Гвира.

Раз сообщил учащимся: “Есть избиратели Арабского Списка и есть избиратели религиозных сионистов”. На вопрос ученика из зала о том, что есть общего между двумя упомянутыми группами раз гневно ответил: "Заткни свой рот!"

После этого “урока толерантности” в зале поднялось большое возмущение, и Раз бы вынужден прервать свое выступление.

Позднее Раз прокомментировал инцидент: “В любом месте где каханисты поднимают мятеж, Мерец их заблокирует”. 
 


 

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