



Депутат Моси Раз - учащемуся школы Блих: заткнись!



Господин Моси Раз, депутат Кнессета от партии Мерец прибыл в школу Блих в Рамат-Гане - через неделю после скандального визита в нее Итамара Бен-Гвира.



Раз сообщил учащимся: “Есть избиратели Арабского Списка и есть избиратели религиозных сионистов”. На вопрос ученика из зала о том, что есть общего между двумя упомянутыми группами раз гневно ответил: "Заткни свой рот!"



После этого “урока толерантности” в зале поднялось большое возмущение, и Раз бы вынужден прервать свое выступление.



Позднее Раз прокомментировал инцидент: “В любом месте где каханисты поднимают мятеж, Мерец их заблокирует”.

