



Депутат Моше Саада: Израильское общество важнее реформы

Депутат Моше Саада (Ликуд) дал интервью Ynet Live.



Саада, бывший заместитель начальника департамента внутренних расследований полиции и яростный сторонник правовых реформ, говорил о компромиссе предложенном президентом Ицхаком Герцогом. Саада заявил: "Я верю в реформу, но есть более важная ценность - сама ткань жизни израильского общества. Это правильно - искать компромисс и достигать договоренностей".



Он добавил, что "Ярив Левин и премьер-министр хотят достичь компромисса. Если мы протягиваем руку, но никто не протягивает руки навстречу - то трудно идти на компромисс с самим собой".