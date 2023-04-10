



Депутат Милвицки 7 каналу: Нет потери доверия к власти, но есть злость на нее

Депутат Ханох Милвицки от партии "Ликуд" предлагает, чтобы члены Кнессета и министры в правительстве, не вовлеченные в оперативные нужды, занялись разъяснением действий правительства, поскольку, по его мнению, в этой области не хватает успеха.



"От терроризма нет волшебного решения, есть что-то, что можно делать и чего не делать? Мы делаем все, не делать ничего - ошибка. Людям нужно дать мир и безопасность, чтобы они могли идти и делать все, что им нужно", — сказал Милвицки в разговоре с 7 каналом.



"Мы, большинство депутатов Кнессета и членов правительства, которые не вовлечены в оперативные нужды, наша главная задача — выйти и поговорить с общественностью. Дать ощущение, что есть с кем поговорить, и есть те, кто дает ответы, даже если они неудобны", — говорит член Кнессета.



Он указывает, что ввиду протестов, которые всколыхнули страну, внутренняя пропаганда имеет еще большее значение: "Огромные силы работают в Государстве Израиль, чтобы подстрекать, проводя кампании не только против легитимности правительства, но и против законности израильского народа жить на своей земле. Все эти кампании о хамецеамеца в больницах на Песах, они намеренно пытаются навредить всему еврейскому. Они хотят навредить корню, который удерживает народ Израиля на Земле Израиля, связи между народом Израиля и Землей Израиля и Торой Израиля. Они не просто пытаются навредить этому делу, и перед лицом этих вещей должна быть профессиональная централизованная защита, которая позаботится об этом".



Милвицки признает, что нынешнее состояние разъяснения действий правительства очень плохое: "Адвокации не существует. В частности, правые активисты и активисты "Ликуд" отчаянно нуждаются в ком-то, с кем можно было бы работать концентрированно. Внутренней арены защиты интересов правительства почти не существует, и это должно быть первоочередной задачей".



Несмотря на разногласия в лагере правых на фоне волны терроризма и эскалации мер безопасности, Милвицки считает, что в поддержке власти нет ничего плохого: "Потери доверия к власти нет. Да, есть гнев, и да, есть требование дать ответы, чтобы кто-то объяснил, что происходит. Мы хотим, чтобы правительство преуспело, и никто в настоящее время не думает о другом правительстве. Всем правым избирателям ясно, что альтернатива левого правительства ужасна для страны и никто не хочет думать об этой ситуации. Общественность хочет, чтобы с ней разговаривали, и это нужно делать ежедневно".

