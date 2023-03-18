Новости » Политика
Депутат Михаль Шир-Сегман раскритиковала коалицию | Фото: кредит сайт Кнессета
18.03.2023 20:04 Евгения Маркова

Депутат Михаль Шир-Сегман раскритиковала коалицию

Член Кнессета  Михаль Шир-Сегман от партии "Еш Атид" раскритиковала членов коалиции.

"В Бавистане героические пилоты — анархисты. Успешные хайтисты — террористы, а наш президент на самом деле предатель", - резюмировала Шир-Сегман высказывания представителей коалиции за последние дни.
"При этом, человек, осужденный за терроризм, получает власть над полицией, женоненавистник-гомофоб несет ответственность за воспитание наших детей, а еще один сторонник террористов получает ключи от Министерства финансов и половины Министерства обороны", - добавила депутат.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы