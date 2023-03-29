



Депутат Матан Кахана: Роль религиозного сионизма — навести мосты и соединить

Бывший министр, член Кнессета Матан Кахана от партии "Маханэ Малахти" принял участие в программе 7 канала для разговора о социальных и политических потрясениях, происходящих в Израиле, о действиях нынешнего правительства по сравнению с его предшественником.



В начале выступления он сослался на заявление президента США относительно внутренней ситуации в Израиле.



"Очевидно, что мы суверенная и независимая страна, и мы должны сами управлять своими делами, но, с другой стороны, мы должны внимательно прислушиваться к лидеру нашего большого стратегического друга, который выражает обоснованную обеспокоенность происходящим здесь", — говорит Кахана.



По его мнению и на его вкус, то, что происходит в аспекте экономики и безопасности, наряду с растущим социальным расслоением в Израиле, — данные, которые справедливо вызывают беспокойство у американского президента.



Что касается шансов на переговоры в резиденции президента, Кахана говорит, что очень верит в них, и его партия от всего сердца дает этому шагу большой шанс.



"В последние месяцы в Кнессете циркулировали различные версии, которые могут быть согласованы. Очень влиятельные консервативные юристы согласились и поддержали эти версии, и какое-то согласие вполне может быть достигнуто".



Касаясь политического аспекта своей партии, которую отождествляют с левым лагерем, хотя сам он исходит из религиозного сионизма и считает себя правым, депутат Кнессета Кахана говорит, что, к сожалению, в политике есть "осознанная истина", как он это определяет.



"Бенни Ганц по ошибке отмечен в левой части карты. Бенни Ганц — настоящий центрист. В "Маханэ Мамлахти" очень сильное правое крыло. Гидеон Саар, Элькин и я, мы очень, очень правые. К сожалению, в прошлую избирательную кампанию мы этого не высказывали, но Бени Ганц и Гади Айзенкот - сторонники укрепления поселений. Ведь именно Бени Ганц начал заботиться о молодых поселениях. Мы правоцентристская партия".



Если да, то почему бренд религиозного сионизма и избиратели религиозного сионизма перешли к партии Бецалеля Смотрича?



"К сожалению, Бецалель Смотрич сделал гениальную вещь и взял на себя враждебное поглощение бренда под названием религиозный сионизм, и он его уничтожает. В конце концов, мы должны признать, что публика, которая больше всего пугает либеральных секуляристов, — это религиозный сионистский сектор, находящийся под враждебным захватом Бецалеля Смотрича".



По словам Каханы, еще на встрече летчиков и раввинов можно было увидеть, что боялись не ультраортодоксов, а Смотрича и его людей.



"Это преступление против исторической роли религиозного сионизма", — говорит Кахана.



Что касается самой реформы, Кахане говорит, что поддерживает существование реформы, но не той реформы, которую продвигает коалиция.



"Я убежден, что нам необходима глубокая и значительная реформа, которая уравновесит баланс между тремя властями, вернет систему правосудия на ее законное место, но в существующем виде это правительство доводит ее до крайности…"



По его словам, за время пребывания на посту министра в предыдущем правительстве он усвоил, что не все, чего ты хочешь, можно добиться и "лучше добиться немного меньших достижений, чем ты надеялся, и сделать это при широком согласии".



"Скорость и методы, которые выдрало нынешнее правительство - это очень агрессивная форма, которая и разделяет людей. Здесь была огромная ошибка религиозной сионистской партии, которая могла бы воспользоваться возможностью и вернуться к своей исторической роли посредников и переговорщиков, но именно они встали во главе тех, кто хочет агрессии и раздора, и это великий позор".



Сравнивая нынешнее правительство с предыдущим, Кахана говорит, что, по его мнению, предыдущее правительство много сделало для поселений, Земли Израиля и безопасности.



"Мы видели, в каком безумии вели себя члены сегодняшней коалиции, как они приходили на любое место нападения и возмутительно и преступно обвиняли нас в терактах, и теперь я не виню их в терактах, но мы видим атаки и ситуацию, в которой мы находимся, как они не могут реализовать свою политическую позицию. Они не проводят правую политику. Мы смогли осуществить такую ​​политику и начали с обустройства жизни молодого поселения. Из-за слишком большого количества разговоров они не могут ничего реализовать", - сказал в заключение Кахана.

