



Депутат: “Маханэ Мамлахти“ отвергла предложения “Ликуда“

Депутат Кнессета Йехиэль Троппер, член партии “Маханэ Мамлахти”, возглавляемой Бени Ганцем, говорит, что его политической силе предлагали присоединиться к правительству премьер-министра Биньямина Нетаниягу вместо партий “Религиозный сионизм“ и “Оцма Иегудит“, но получили отказ.



“Были запросы, но мы очень четко сказали, что этого не произойдет”, — говорит Троппер в интервью каналу Кнессет.



“[Они поступили] от высокопоставленных чиновников “Ликуда”, которые сказали: “Придите и спасите нас от этого правительства, которое мы построили, и замените их “ — и ответ отрицательный “, - сказал Троппер.



