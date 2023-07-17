



Депутат Ливана обещает “снова и снова” ездить на “оккупированные” фермы Шебаа

Ливанский депутат, раненый после проникновения на израильскую территорию, пообещал сделать это снова.



Касем Хашем, член парламента от шиитского движения “Амаль”, в субботу проник примерно на 80 метров вглубь фермы Шебаа в сопровождении нескольких спутников, которых он назвал журналистами.



“Время от времени мы совершаем такие туры, чтобы напомнить Ливану о фермах Шебаа и напомнить врагу, что он является оккупантом этой земли, и мы не будем мириться с ее оккупацией”, – заявил Хашем. “Мы будем повторять это, и мы будем возвращаться снова и снова и снова к таким инициативам, пока не освободим землю от врага”.



Движение “Амаль”, к которому принадлежит Хашем, состоит в парламентском союзе с поддерживаемой Ираном ливанской группировкой “Хизбалла”.