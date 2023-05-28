



Депутат Ликуда - юридическому советнику: а ты кто такая?



Законопроект депутата Кнессета Лимор Сон Хар Мелех от "Оцма Йегудит" "Исключение из учебного заведения студентов, поддерживающих терроризм, и расформирование ячеек, поддерживающих терроризм" будет обсуждаться сегодня в министерской комиссии по законодательству. Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара выступила против законопроекта, а член Кнессета от "Ликуда" Тали Готлиб в ответ безжалостно атаковала ее.



"Я сделала это простым, чтобы вы запомнили", пишет Готлиб в твиттере. "Госпожа Миара, напомните мне, кто вы? Советник. Напомнить вам, кто я? Член Кнессета. Вы знаете, в чем заключается моя роль? Заниматься законотворчеством. Вы помните, в чем заключается ваша роль? Советовать. Снова совет! Мое право и обязанность - ввести запрет на вывешивание флага ООП. Кстати, это ваше право считать, что я не права, а мое право и обязанность - не принимать ваши советы. Я все упростила, чтобы вам было легче запомнить".



Сон Хар Мелех предлагает, чтобы студент, демонстрирующий флаг террористической организации или высказывающийся в ее поддержку, был удален из учебного заведения, где он учится, на месяц. Студент, повторивший проступок, будет исключен навсегда и лишен права на получение академической степени в Израиле или признания академической степени из-за рубежа в течение пяти лет.