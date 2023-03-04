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Депутат "Ликуда" - Яиру Нетаниягу: протестующие - не террористы
04.03.2023 16:56 Алина Груднева

Депутат "Ликуда" - Яиру Нетаниягу: протестующие - не террористы

Депутат от партии "Ликуд" Ханох Мильвицки раскритиковал слова сына премьер-министра Яира Нетаниягу о том, что протестующие являются "анархистами и террористами".

Такое заявление он сделал в субботу, 4 марта.

"Демонстранты  не являются террористами", - сказал он.

По словам депутата, такие сравнения являются неприемлемыми и неуместными.

"На мой взгляд, это неверное и неуместное заявление, которое является недостойным какого-либо человека, и уж тем более, сына премьер-министра", - подчеркнул депутат.
 

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