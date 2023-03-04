



Депутат "Ликуда" - Яиру Нетаниягу: протестующие - не террористы

Депутат от партии "Ликуд" Ханох Мильвицки раскритиковал слова сына премьер-министра Яира Нетаниягу о том, что протестующие являются "анархистами и террористами".



Такое заявление он сделал в субботу, 4 марта.



"Демонстранты не являются террористами", - сказал он.



По словам депутата, такие сравнения являются неприемлемыми и неуместными.



"На мой взгляд, это неверное и неуместное заявление, которое является недостойным какого-либо человека, и уж тем более, сына премьер-министра", - подчеркнул депутат.

