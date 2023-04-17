



Депутат Ликуда: Я потребовала от Левина привлечь к ответственности Эстер Хают

Депутат Кнессета Тали Готлиб (Ликуд) в интервью радио Ynet обрушилась на председателя Верховного суда Эстер Хают.



Готлиб заявила: "Я связалась с министром юстиции Левиным и попросила его в соответствии с его полномочиями привлечь ее к ответственности. Она нарушила самое главное правило этики для судей, когда высказала свое мнение по вопросу, являющемуся предметом публичного спора". Готлиб добавил: "Президент Хают прячется от радара общественного внимания, и я также спрашиваю, где она. Почему бы ей не выйти и не объединить людей, которых она расколола, и не признать, что она была неправа?"