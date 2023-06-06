



Депутат "Ликуда" требует иных правил для защиты баз ЦАХАЛа

Депутат Дани Данон ("Ликуд") прокомментировал кражу боеприпасов с базы ЦАХАЛа.



"Недопустимо, чтобы банды бедуинов входили и выходили с баз ЦАХАЛа и делали все, что им заблагорассудится. Пусть не будет сомнений - украденные патроны будут использованы преступниками, убийцами и даже террористами. Это стратегическая опасность для страны. Мы должны обновить правила ведения боевых действий и усилить охрану - каждый, кто приближается к базе ЦАХАЛа, должен знать, что ему грозит смертельная опасность. Именно так можно создать сдерживание", - заявил депутат.

