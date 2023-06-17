



Депутат “Ликуда” предлагает “дать пинка” пилотам, протестовавшим против реформы

Депутат от партии “Ликуд“ в пятницу предложил казнить резервных пилотов израильских ВВС, которые угрожали пропустить обучение в знак протеста против планов правительства по пересмотру судебной системы, пишет The Times of Israel.



Выступая в чат-платформе Twitter Spaces, депутат Кнессета Нисим Ватури обрушился с критикой на протестующих пилотов, которые в конце марта возобновили учения после того, как Нетаниягу приостановил судебную реформу для переговоров с оппозицией на фоне растущих беспорядков.



В случае принятия мер угроза пилотов могла бы иметь серьезные последствия, поскольку те, кто не явился на еженедельные тренировки, не получают сертификат для выполнения оперативных задач.



"Не может быть, чтобы пилоты решали, нападать нам на Иран или нет. Этого не может быть ни в одной демократической стране, особенно в Израиле, - говорит Ватури на записи, предоставленной Haaretz. - В других случаях, когда люди становятся предателями на поле боя, когда солдат предает вас, я не хочу этого говорить, но вы его расстреливаете".



“Вы просто казните его на поле боя”, — добавил он.



Ватури, заместитель спикера Кнессета, заявил, что разрешено убивать капитана, предавшего свой корабль.



"Вот так все и происходит. Ни с какой стороны не может быть неподчинения", - сказал он.



Депутат от "Ликуда" также сказал, что пилотов следовало бы исключить из армии за протест.



"Грубейшая ошибка в том, что с этим не разобрались сразу и не сказали им: "Вы больше не в армии", - сказал он. - Таким людям нужно дать пинка под зад и выгнать из армии".



Ранее Ватури сказал, что резкая критика бывшего премьер-министра Эхуда Барака в отношении стремления переделать судебную систему привела бы его к казни “в других странах”, а в Израиле он должен отправиться в тюрьму “по крайней мере на 20 лет”.



