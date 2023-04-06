



Депутат Ликуда: ответ на обстрел должен быть непропорциональным

Реакция Израиля на массированный ракетный обстрел с территории Ливана должна быть "непропорциональной".



Такое заявление сделал депутат "Ликуда" Дани Данон.



"Мы должны отвечать на том языке, на котором понимают наши враги, — на языке силы. Ответ должен быть непропорциональным", - сказал Данон.



Он не исключил, что такой ответ может ввергнуть Израиль в более широкомасштабный конфликт.



"К чему тогда мы готовим ЦАХАЛ, если не реагируем на десятки ракет, выпущенных по территории Израиля?" - задался вопросом он.



Напомним, что в 17:00 стартовали совещания в штаб-квартире Кирье, где проводится оценка ситуации в сфере безопасности. В 20:30 соберется военно-политический кабинет, где будет решаться вопрос того, как и кому ответит Израиль

