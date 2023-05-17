



Депутат “Ликуда” об уходе Аймана Уда из политики: Это не ваш дом

Депутат Кнессета Тали Готлиб от “Ликуд” во вторник приветствовала решение Аймана Уда из партии “Хадаш-Тааль” уйти из политики и не баллотироваться на следующих выборах в Кнессет.



“Айман Уда ходил в Кнессет так, как будто он владел этим местом, пока не появилась я”, – сказала она. “Я во время каждого выступления напоминала ему, что он поддерживает терроризм и прославляет шахидов. Я накричала на него, когда он посмел назвать солдат ЦАХАЛа убийцами. Он вообще промолчал, когда я спросил его на пленуме, почему они не расследуют передачу средств, переданных им Палестинской автономии, прикрываясь своей парламентской неприкосновенностью”.



“Идите. Это не ваш дом. Он никогда им не был”, – добавила Готлиб.



Айман Уда объявил, что решил уйти из политики после роспуска Кнессета 25-го созыва.



“Часть работы государственного служащего состоит в том, чтобы знать, когда сделать шаг назад, чтобы посмотреть на картину в целом. Вот почему сегодня я принял одно из самых трудных решений в своей жизни: по истечении этого срока я не буду баллотироваться. на следующих выборах в Кнессет", – заявил он.



Уда часто вызывал споры антиизраильскими заявлениями. В прошлом году он призвал молодых арабов не вступать в “оккупационную армию”. После негативной реакции он заявил , что его замечания были неправильно переведены. Он называл израильских лидеров “террористами” и “врагами Аллаха” в речи перед мусульманами в Беэр-Шеве, а в 2010 году был заключен в тюрьму на пять месяцев за плевок в израильского полицейского.