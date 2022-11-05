



Депутат Ликуда: "Нетаниягу атакует ядерные объекты Ирана"

Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Цахи Ханегби считает, что Биньямин Нетаниягу будет действовать, чтобы помешать ядерной программе Ирана, во время срока своих полномочий на посту премьер-министра Израиля.



Такое заявление он сделал, выступая на 12-м канале израильского ТВ.



Ханегби, который занял 46-е место в списке "Ликуда" и не прошел в Кнессет, заявил: "Если есть что-то, что может стать критическим в ближайшие несколько месяцев, это проблема ядерной программы Ирана".



"Мы уже забыли, что между Ираном и мировыми державами были переговоры, которые, по сути, закончились. Если эти переговоры не закончатся соглашением и США не будут действовать независимо, что, я думаю, произойдет, премьер-министр Нетаниягу, будет работать, по моим оценкам, на уничтожение ядерных объектов в Иране. Если он этого не сделает, Израиль столкнется с экзистенциальной угрозой", - подчеркнул Ханегби.



На просьбу уточнить, будет ли Израиль с правительством, возглавляемом Нетаниягу физически атаковать ядерные объекты Ирана с применением бомб, он ответил: "Я считаю, что у него не будет выбора. Это похоже на историю 1981 года с Бегином".



