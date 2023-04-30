



Депутат Ликуда: Нам нужно прийти к компромиссу, так дальше продолжаться не может

Депутат Кнессета от "Ликуда"Давид Битан, председатель комиссии Кнессета по экономическим вопросам, дал интервью 12 каналу в субботу вечером и призвал к компромиссу по предложенной правительством судебной реформе.



"Мы больше не можем так продолжать, — предупредил Битан. - Нам уже нанесен серьезный ущерб, и если пророчества сбудутся, наше положение будет очень и очень плохим, мы не сможем вернуться".



Он рассказал о разладе между ним и премьер-министром Биньямином Нетаниягу: "Последние два месяца я почти не разговаривала с ним, мы здоровались друг с другом — не более того ".



"Причина, по которой "Ликуд " падает по результатам опросов, очень ясна, — пояснил Битан. - Те, кто не поддерживают реформу, уходят из "Ликуда " в пользу Ганца, а с другой стороны, те, кто поддерживает реформу, разочарованы тем, что ее не продвигают, и говорят, что не будут голосовать за нас".



Битан также не был в восторге от демонстрации поддержки реформы, состоявшейся в минувший четверг в Иерусалиме. "Это создает попутный ветер для продолжения протестов, когда нам нужно достичь компромисса ", — заявил он.



Несмотря на свою критику, Битан дал понять, что не будет голосовать против позиции "Ликуда ".



"Депутаты Кнессета от "Ликуда ", и я среди них, пойдут с "Ликудом ". Но я ожидаю, что Нетаниягу и министр юстиции посмотрят на происходящее и поймут, что "Ликуд " серьезно пострадал ", - отметил депутат.



По мнению Битана, законодательство может быть остановлено по простой причине — "мы достаточно долго ждали изменений, ничего не произойдет, если мы будем ждать еще два-три месяца ".



Он добавил, что как минимум пять членов партии "Ликуд " выступают за остановку законодательного процесса.

