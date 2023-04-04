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Депутат "Ликуда": нацгвардии - да, ее подчинению Бен-Гвиру - нет
04.04.2023 14:27 Алина Груднева

Депутат "Ликуда": нацгвардии - да, ее подчинению Бен-Гвиру - нет

Депутат Кнессета от "Ликуд" Тали Готлиб выступает против подчинения национальной гвардии министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру.

Такое заявление она сделала 4 апреля.

По словам Готлиб, министры определяют политику, принимают постановления, расставляют приоритеты, заботятся о бюджете, но не дают прямых указаний к действию.

"Это моя позиция. Как министр юстиции не дает указаний адвокатам, так и министр внутренней безопасности не должен давать указаний полицейским. Да - Национальной гвардии, но нет - ее подчинению министру", - подчеркнула она.

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