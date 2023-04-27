



Депутат Ликуда: Мы имеем полное право провести правовую реформу



Депутат Кнессета Авихай Буарон (Ликуд) прокомментировал "демонстрацию миллиона" сторонников правовой революции в интервью радио Ynet



Депутат заявил, что это "митинг в поддержку правительства и премьер-министра, призывающий их осуществить реформу", целью которой является положить конец судейскому активизму в Государстве Израиль".



Он добавил: "У нас есть полное право провести реформу, и если Бени Ганц не придет к соглашениям, и мы не найдем устраивающую всех формулу, от принятия реформы не уйти".