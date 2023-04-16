



Депутат Ликуда: левые предали Государство Израиль



Депутат Кнессета Тали Готлиб (Ликуд) приняла участие в демонстрации сторонников судебной реформы, которая прошла в Нетании.



"Знаете, что отличает нас от людей левых взглядов? Левые скатились с катушек, левые предали Государство Израиль, левые забыли самые основные ценности народа Израиля, еврейского и демократического государства", - сказала Готлиб. "Они забыли это. Они отказались от безопасности государства Израиль. Они сделают все возможное, чтобы свергнуть правое правительство, и у них есть деньги. Посмотрите на их демонстрации - сколько у них денег. Они спланированы, запрограммированы, соркестрованы".



ח״כ טלי גוטליב הערב בנתניה: ״השמאל בגד במדינת ישראל״.



אנו קוראים למשטרת ישראל לפתוח בחקירה כנגד הסתה והתרת דמינו. pic.twitter.com/dJKrUO0Hdg — קומי ישראל 🇮🇱🏳️‍🌈👊 (@kumiiisrael) April 15, 2023

Голтиб также призвала к отставке юридического советника Гали Бахарав-Миара и обвинил бывшего премьер-министра Эхуда Барака в подстрекательстве к мятежу."Он должен сидеть в тюрьме", - заявила она. "Я говорю всем членам Кнессета,они должны поднять головы, принять менталитет правителей, а не менталитет рабов. Не желать управления - требовать управления". Невозможно представить, что левые подстрекают к восстанию. Мы не принесем диктатуру и религиозное принуждение, перестаньте обвинять во всем правых".Лидеры левого протеста ответили Готлиб и сказали: "Это тревожная речь, направленная на убийство. Это бредовый и опасный представитель, которого поддерживают Нетаниягу и Бен-Гвир. В нашей недавней истории точно такая же речь привела к политическому убийству. Это прямое продолжение дикого подстрекательства [депутата Дуди] Амсалема, который призвал к судебному преследованию председателя Верховного суда. Нетаниягу своим молчанием способствует подстрекательству и насилию. Завтра утром мы обратимся к юридическому советнику и попросим ее распорядиться о проведении срочного расследования в отношении Готлиб в связи с подстрекательством".