



Депутат Ликуда Элияху Ревиво: я не боюсь отставки



Скандал в Ликуде продолжается, и после угрозы председателя коалиции Офира Каца резко отреагировал член Кнессета Элиягу Ревиво.



Кац заявил, что любой, кто не подчинится коалиционной дисциплине, будет уволен со своих постов в коалиции, Ревиво написал: "Есть, кто думает, что они избраны народом, для чтобы греть кресло, а не для того, чтобы реализовать видение своих избирателей, и считают себя освобожденнымы от любых моральных и социальных обязательств, которые на него распространяются. Если премьер-министр хочет убрать меня из Кнессета, мой долг - проявить уважение".



Утром 8 июня член Кнессета Элиягу Рабиво заявил, что до тех пор, пока коалиция не продвинет закон, позволяющий ШАБАКу участвовать в предотвращении уголовных преступлений, он прекратит соблюдать коалиционную дисциплину.