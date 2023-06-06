



Депутат "Ликуда": Девушка и юноша вместе на посту? Вы не можете это затушевать

В интервью порталу Ynet член партии "Ликуд" Ариэль Келлнер прокомментировал слова Боаза Голана на 14 канале, который сказал по поводу инцидента на египетской границе, в котором погибли мужчина и женщина из батальона "Барделас", что "когда мужчина и женщина служат одни, 12 часов в сутки, заранее возникает чувство вины".



Келлнер сказал, что "я чувствовал себя очень неловко. Мы должны бережно относиться к их достоинству, но этот вопрос уместно обсуждать, и его нельзя замалчивать и невозможно затушевать". По его словам, "тот факт, что парень и девушка служат вместе и находятся вместе в изолированном месте, должен быть рассмотрен с оперативной точки зрения."