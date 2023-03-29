



Депутат “Ликуда”: Байден должен понять, что Нетаниягу “не бесхарактерный”

Член парламента от Ликуда Ошер Шекалим говорит, что президент США Джо Байден должен понять, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу “не бесхарактерный”.



“Я уважаю президента США, — говорит Шекалим, впервые вступивший в депутаты. - Но, с другой стороны, ему нужно знать, что Нетаниягу не проявит той бесхарактерности, которую мы видели у Лапида и Беннета”.



“Нетаниягу понимает стратегические вопросы и связан, в том числе и на личном уровне. Он лучший — потому что не сдается и не проявляет бесхарактерности”, — рассказывает Шекалим новостному сайту Ynet.



Его комментарии прозвучали, несмотря на требование Нетаниягу, чтобы депутаты и министры коалиции прекратили критиковать Байдена в СМИ на фоне разногласий между Белым домом и правительством Нетаниягу.

