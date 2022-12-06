



Депутат Ликуда: В Израиле сегодня запрещено любить девушек



Член Кнессета Ниссим Ватори (Ликуд) в интервью Кан Бет говорил о коалиционных переговорах в попытке сформировать правительство Нетаниягу: "Наш интерес - заменить правительство, насколько это возможно, переговоры - это мелочь на этом пути".



"Жду, чтобы посмотреть, какие позиции останутся", - ответил он, когда его спросили, какую должность он стремится получить. Он отмел многочисленные критические замечания, которые в последнее время звучат в адрес депутата Кнессета Маоза: "Налицо попытка подстрекательства. Маоз будет отвечать за репатриацию в Израиль евреев из бывшего Советского Союза".



Ватори объяснил свою позицию относительно парадов гордости: "Мы сохраним статус-кво. Если парад будет скромным, у меня нет с этим проблем. Я не хочу никому ничего навязывать, и я не хочу, чтобы меня тоже навязывали. Я не поощряю парады гордости, но я и не против них". В этот момент депутат сделал заявление , которое многим не понравилось: "У меня есть друг, которому нравятся блондинки, он тоже будет участвовать в марше, потому что он натурал, а любить девушек сегодня в Земле Израиля запрещено".