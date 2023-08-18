



Депутат “Ликуд”: Учитывать позицию США не означает делать то, что они говорят

Депутат Кнессета от “Ликуд” Ханох Дов Милвицки, председатель фракции по борьбе с антисемитизмом и делегитимизации Государства Израиль, утром 18 августа заявил в интервью радио “Решет Бет”: “Только правительство определяет внутреннюю политику Израиля. Мы должны учитывать позицию американцев, но учитывать их позицию не означает делать то, что они говорят”.



Милвицки отреагировал на заявление Веданта Пателя, первого заместителя пресс-секретаря Госдепартамента, относительно выделения Израилем около 180 миллионов долларов на расширение поселений в Иудее и Самарии.



“Расширение поселений подрывает географическую жизнеспособность решения о создании двух государств. Это разжигает напряженность и еще больше подрывает доверие между двумя сторонами. Мы решительно выступаем против продвижения поселений и призываем Израиль воздержаться от этой деятельности, включая продвижение аванпостов”, – сказал Патель.



Министр финансов и заместитель министра обороны Бецалель Смотрич на этой неделе выделил 700 миллионов шекелей (185 миллионов долларов) на еврейские поселения в Иудее и Самарии. Его решение уполномочивает министерство внутренних дел направить часть средств в поселения, которые еще не урегулированы.